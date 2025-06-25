Президент РАТЭК Онищук: скидки маркетплейсов душат офлайн-торговлю

Снижая цены на товары до нерыночного уровня, они задают ценовую политику, с которой никто не может конкурировать — ни торговые сети, ни независимые магазины, ни сам продавец, который не сможет предлагать покупателям такие же низкие цены на товары в своем собственном канале продаж. И это важно понимать — речь идет не только об убытках крупных сетей, но и малом и среднем бизнесе, который находится в полной зависимости от маркетплейса и его политики, ведь именно маркетплейс становится ключевой площадкой для продаж.