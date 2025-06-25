Три ветхих дома в Новосибирске оказались под угрозой обрушения

Управляющим компаниям поручено ежедневно отслеживать текущее состояние проблемных строений и в случае малейшего ухудшения немедленно информировать профильные службы. Это особенно актуально в связи с тем, что дома на улице Марата были признаны аварийными ещё в 2020 году, а вот здание на Костычева до сих пор не получило подобного статуса.