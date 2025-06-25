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Три ветхих дома в Новосибирске оказались под угрозой обрушения

В двух районах Новосибирска — Ленинском и Первомайском — введён режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения старых жилых зданий.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в мэрии, речь идёт о деревянном доме на улице Костычева, 9, построенном ещё в 1942 году, а также о двух домах на улице Марата — бараке No 9 (1935 года постройки) и кирпичном двухэтажном здании No 11 (1954 года).

Специалисты зафиксировали критическое состояние несущих конструкций, что создаёт реальную опасность обрушения. Власти приняли решение ускорить переселение жителей в так называемый маневренный жилой фонд — временные помещения в муниципальных общежитиях.

Управляющим компаниям поручено ежедневно отслеживать текущее состояние проблемных строений и в случае малейшего ухудшения немедленно информировать профильные службы. Это особенно актуально в связи с тем, что дома на улице Марата были признаны аварийными ещё в 2020 году, а вот здание на Костычева до сих пор не получило подобного статуса.