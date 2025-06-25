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В Новосибирской области вырос спрос на вакансии без опыта

В Новосибирской области соискатели на 31% чаще стали откликаться на вакансии без опыта работы. Одновременно работодатели увеличивают количество таких предложений, особенно в логистике и промышленности, сообщает Авито Работа.

Наибольший рост вакансий зафиксирован в рабочих профессиях. Например, число предложений для сортировщиков на складах выросло на 68% со средней зарплатой 169 116 рублей в месяц. Для садоводов доступно на 40% больше вакансий с оплатой до 54 307 рублей.

В офисном секторе спрос на новичков также растёт: логистам предлагают 94 185 рублей, банковским работникам — 65 936 рублей. Особенно высокий интерес соискатели проявляют к ролям рекрутеров (+90% откликов) и администраторов (+39%).

Зарплатные показатели указаны для начального уровня. На более квалифицированных позициях оплата труда значительно выше.