В Новосибирской области вырос спрос на вакансии без опыта

Наибольший рост вакансий зафиксирован в рабочих профессиях. Например, число предложений для сортировщиков на складах выросло на 68% со средней зарплатой 169 116 рублей в месяц. Для садоводов доступно на 40% больше вакансий с оплатой до 54 307 рублей.