В Новосибирской области вырос спрос на вакансии без опыта

Наибольший рост вакансий зафиксирован в рабочих профессиях. Например, число предложений для сортировщиков на складах выросло на 68% со средней зарплатой 169 116 рублей в месяц. Для садоводов доступно на 40% больше вакансий с оплатой до 54 307 рублей.
В офисном секторе спрос на новичков также растёт: логистам предлагают 94 185 рублей, банковским работникам — 65 936 рублей. Особенно высокий интерес соискатели проявляют к ролям рекрутеров (+90% откликов) и администраторов (+39%).
Зарплатные показатели указаны для начального уровня. На более квалифицированных позициях оплата труда значительно выше.