Руководство Удмуртии подписало множество соглашений о развитии региона на полях ПМЭФ-25

«“Римера” в Ижевске, создает линейку техники с высокой локализацией — 65% комплектующих закупаются у российских производителей, в том числе и у удмуртских компаний. В Глазове строится первое в стране крупное производство редкоземельных магнитов, вокруг него формируется индустриальный пояс. В Сарапуле благодаря технопарку и новым резидентам ТОР растет кооперация между компаниями. Соглашения в рамках ПМЭФа не только дают рабочие места и инвестиции. Они дают возможность сформировать производственные цепочки внутри региона и включают малый бизнес в такую работу», — подчеркнула она.