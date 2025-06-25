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В Калининградской области в июле многодетные семьи получат выплату

Деньги выделяют на подготовку к школе.

Денежную выплату в 5 тысяч рублей на подготовку к школе в июле получат многодетные семьи Калининградской области. Об этом сообщила 25 июня министр социальной политики региона Анжелика Майстер.

Деньги поступят получателям в начале июля, но меру соцподдержки можно получить до конца года, в случае оформления удостоверения многодетной семьи до 30 ноября.

В минсоце сообщили, что подавать заявление не нужно — средства автоматически поступят тем, кто получает региональную ежемесячную выплату.

Всего помощью охватят 39 486 детей от 6 до 18 лет. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году.