В Калининградской области в июле многодетные семьи получат выплату

Денежную выплату в 5 тысяч рублей на подготовку к школе в июле получат многодетные семьи Калининградской области. Об этом сообщила 25 июня министр социальной политики региона Анжелика Майстер.
Деньги поступят получателям в начале июля, но меру соцподдержки можно получить до конца года, в случае оформления удостоверения многодетной семьи до 30 ноября.
В минсоце сообщили, что подавать заявление не нужно — средства автоматически поступят тем, кто получает региональную ежемесячную выплату.
Всего помощью охватят 39 486 детей от 6 до 18 лет. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году.