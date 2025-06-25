«Могилевлифтмаш» представляет новые дизайнерские решения на «Russian Elevator Week — 2025»

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Могилевлифтмаш» принимает участие в международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week — 2025», которая проходит с 25 по 27 июня на ВДНХ в Москве, сообщили БЕЛТА на предприятии.
Как отметили заводчане, этот форум является ключевой площадкой для демонстрации передовых достижений в области лифтостроения, привлекая ведущих производителей, поставщиков и специалистов отрасли. На выставке «Russian Elevator Week — 2025» могилевское предприятие представляет свои новейшие разработки и дизайнерские решения, отражающие современные тенденции и потребности рынка.
Генеральный директор «Могилевлифтмаш» Руслан Страхар демонстрирует посетителям выставки передовые технологии, инновационные материалы и стильные дизайнерские решения, применяемые в лифтах отечественного выпуска.
«Могилевлифтмаш» — белорусский производитель лифтов. Ассортимент предприятия включает пассажирские, больничные и грузовые лифты грузоподъемностью от 100 до 6300 кг, изготавливают здесь и различные нестандартные лифты. -0-