«Могилевлифтмаш» представляет новые дизайнерские решения на «Russian Elevator Week — 2025»

Как отметили заводчане, этот форум является ключевой площадкой для демонстрации передовых достижений в области лифтостроения, привлекая ведущих производителей, поставщиков и специалистов отрасли. На выставке «Russian Elevator Week — 2025» могилевское предприятие представляет свои новейшие разработки и дизайнерские решения, отражающие современные тенденции и потребности рынка.