Самый большой карьерный самосвал в мире покажут участникам IV Евразийского экономического форума

«БКМ Холдинг» представит электробус модели Е321 в концепции «Евразийский электробус». СЗАО «БЕЛДЖИ» презентует четыре автомобиля: два автомобиля из модельного ряда BELGEE X50 и Х70 и два автомобиля Geely, один из которых электромобиль ЕХ5. Минский тракторный завод покажет восемь единиц сельхозтехники, среди которых малогабаритные тракторы, тракторы для коммунального хозяйства, энергонасыщенный колесный трактор BELARUS 3522 и не только. Погрузчики, форвардер и харвестер — семь единиц техники выставит «АМКОДОР». «Гомсельмаш» продемонстрирует три единицы техники: высокопроизводительный зерноуборочный комбайн GS2124, кормоуборочный и картофелеуборочный комбайны. «Лидсельмаш» представит зерновую пневматическую сеялку LIDER-12000, завод «Минскагропроммаш» покажет полуприцепную мелиоративную борону БПМ-5−1 «Тайфун», а «Бобруйскагромаш» выставит три единицы техники: перегрузчик и две машины для внесения твердых органических и минеральных удобрений.