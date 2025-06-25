Самый большой карьерный самосвал в мире покажут участникам IV Евразийского экономического форума

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие предприятия Министерства промышленности примут участие в выставке «Суверенная Беларусь» на IV Евразийском экономическом форуме, где на открытой площадке Минского международного выставочного центра презентуют порядка 40 флагманских образцов техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Центральной фигурой экспозиции выступит карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 т — самый большой карьерный самосвал в мире, первая модель в новом классе машин особо большой грузоподъемности. Минский автомобильный завод продемонстрирует девять единиц техники, в том числе городской автобус третьего поколения МАЗ 303948 на компримированном природном газе, седельный тягач — гибридный МАЗ-Х, седельный тягач на газомоторном топливе, самосвал для предприятий агропромышленного комплекса, белорусско-российский мусоровоз, электромусоровоз, автомобиль скорой помощи, спортивный автомобиль для международных гонок.
«БКМ Холдинг» представит электробус модели Е321 в концепции «Евразийский электробус». СЗАО «БЕЛДЖИ» презентует четыре автомобиля: два автомобиля из модельного ряда BELGEE X50 и Х70 и два автомобиля Geely, один из которых электромобиль ЕХ5. Минский тракторный завод покажет восемь единиц сельхозтехники, среди которых малогабаритные тракторы, тракторы для коммунального хозяйства, энергонасыщенный колесный трактор BELARUS 3522 и не только. Погрузчики, форвардер и харвестер — семь единиц техники выставит «АМКОДОР». «Гомсельмаш» продемонстрирует три единицы техники: высокопроизводительный зерноуборочный комбайн GS2124, кормоуборочный и картофелеуборочный комбайны. «Лидсельмаш» представит зерновую пневматическую сеялку LIDER-12000, завод «Минскагропроммаш» покажет полуприцепную мелиоративную борону БПМ-5−1 «Тайфун», а «Бобруйскагромаш» выставит три единицы техники: перегрузчик и две машины для внесения твердых органических и минеральных удобрений.
«Предприятия Минпрома продемонстрируют современные разработки, инновационные решения и перспективные проекты, что подтверждает высокий уровень развития национальной промышленности, — прокомментировал заместитель министра промышленности Андрей Кузнецов. — Министерство промышленности не сомневается в расширении сотрудничества внутри ЕАЭС, как и в необходимости активного использования выставочных платформ для обмена опытом, поиска новых партнеров и продвижения отечественных достижений на международной арене. Ведомство продолжит развивать инновационный сектор и укреплять позиции страны как надежного партнера в Евразийском экономическом союзе».
Выставка «Суверенная Беларусь» станет важной частью IV Евразийского экономического форума и предоставит возможность его участникам познакомиться с достижениями в области высоких технологий, машиностроения и других стратегически важных секторов. Мероприятие станет площадкой для демонстрации инновационного потенциала белорусской промышленности и технологий и укрепления сотрудничества внутри стран ЕАЭС.
Особое внимание — повышению конкурентоспособности и внедрению инноваций, что соответствует стратегическим целям евразийской пятерки, укреплению суверенитета и технологической независимости. Как считают в Министерстве промышленности, демонстрация инновационного потенциала белорусских предприятий подчеркивает важность совместных усилий по развитию передовых технологий и стимулированию внутреннего производства. -0-