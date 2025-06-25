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Путин продлил разрешение для иностранцев на оплату газа из РФ до 1 октября

Президент РФ подписал указ, продлевающий возможность оплаты российского газа иностранцами не только через Газпромбанк.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин продлил разрешение для иностранцев, которые приобрели российский газ, оплачивать его поставки в рублях не только через Газпромбанк, но и другие банки в РФ. Соответствующий указ вступает в силу с 25 июня, продлевая распоряжение до 1 октября 2025 года.

Предыдущее решение, подписанное главой государства, действовало до 1 июля текущего года. Инициатива была введена на фоне введения санкций со стороны США в отношении российского Газпромбанка. До этого зарубежным покупателям приходилось оплачивать газ из РФ, конвертируя валюту в рубли в других отечественных банках.

Ранее KP.RU сообщал, что в Венгрии нашли способ оплачивать поставки российского газа в условиях санкций США против Газпромбанка, введенных еще в ноябре 2024 года.