Путин продлил разрешение для иностранцев на оплату газа из РФ до 1 октября

Президент России Владимир Путин продлил разрешение для иностранцев, которые приобрели российский газ, оплачивать его поставки в рублях не только через Газпромбанк, но и другие банки в РФ. Соответствующий указ вступает в силу с 25 июня, продлевая распоряжение до 1 октября 2025 года.