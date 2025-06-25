МТЗ изучает возможности для возобновления экспорта в Мексику

Ранее свободная экономическая зона «Минск» и мексиканский индустриальный парк «Толука» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на расширение торгового и инвестиционного взаимодействия, включая участие в совместных проектах, деловых мероприятиях, торговых и инвестиционных миссиях. Как подчеркнули в столичной СЭЗ, нынешние бизнес-мероприятия направлены на укрепление деловых связей между Беларусью и Мексикой и ориентированы на привлечение мексиканских инвестиций в экономику нашей страны. -0-