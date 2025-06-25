МТЗ изучает возможности для возобновления экспорта в Мексику

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканский рынок большой — следует искать точки соприкосновения для возобновления экспорта, считает заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» Лолитта Снитко, в составе делегации деловых кругов Беларуси посетившая мексиканский индустриальный парк «Толука», сообщили БЕЛТА в пресс-службе «МТЗ-Холдинга».
Представители белорусской делегации изучили инфраструктуру индустриального парка и услуги, предоставляемые иностранным компаниям, провели переговоры.
«Состоялась презентация предприятий “МТЗ-Холдинга” и выпускаемой ими продукции, установлены контакты для последующего продвижения нашей техники в Мексику, — прокомментировала результаты визита Лолитта Снитко. — В 1980-е МТЗ поставил в эту страну 1 тыс. тракторов, после были единичные поставки. Рынок большой, будем искать точки соприкосновения для возобновления экспорта».
Ранее свободная экономическая зона «Минск» и мексиканский индустриальный парк «Толука» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на расширение торгового и инвестиционного взаимодействия, включая участие в совместных проектах, деловых мероприятиях, торговых и инвестиционных миссиях. Как подчеркнули в столичной СЭЗ, нынешние бизнес-мероприятия направлены на укрепление деловых связей между Беларусью и Мексикой и ориентированы на привлечение мексиканских инвестиций в экономику нашей страны. -0-