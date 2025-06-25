Росавиация на фоне ограничений призвала авиакомпании иметь больше договоров в гостиницами

«Авиаперевозчикам рекомендовано пересмотреть процедуры размещения пассажиров в гостиницах. У них должны быть прямые контракты с большим числом отелей, чтобы исключить случаи отказа в размещении», — говорится в заявлении Росавиации. Кроме того, перевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, включая обеспечение пассажиров напитками и питанием, а также организацию проживания в гостиницах.