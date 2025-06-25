Росавиация на фоне ограничений призвала авиакомпании иметь больше договоров в гостиницами

Росавиация на фоне введённых ограничений в аэропортах рекомендовала авиакомпаниям расширить количество заключённых договоров с гостиницами. В агентстве подчеркнули, что недопустимо отказывать пассажирам в размещении.
В настоящее время в ряде российских аэропортов действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения затронули пять аэропортов Приволжского федерального округа — Казань, Нижнекамск, Пенза, Самара и Ульяновск. Из-за этого некоторые авиакомпании вынуждены отменять или переносить рейсы.
«Авиаперевозчикам рекомендовано пересмотреть процедуры размещения пассажиров в гостиницах. У них должны быть прямые контракты с большим числом отелей, чтобы исключить случаи отказа в размещении», — говорится в заявлении Росавиации. Кроме того, перевозчики обязаны строго соблюдать федеральные авиационные правила, включая обеспечение пассажиров напитками и питанием, а также организацию проживания в гостиницах.
Вчера в двух крупных городах ввели временные ограничения в аэропортах.