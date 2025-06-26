Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро 26 июня

Национальный банк скорректировал курсы валют на 26 июня 2025 года, четверг. Курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 26 июня, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9682 белорусского рубля, 1 евро — 3,4434 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7756 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на среду, 25 июня, курс доллара и курс евро уменьшились, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0084 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0103 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0059 белрубля.
Еще крупный банк сообщил белорусам о замене поврежденных долларов и евро.
Тем временем синоптики сообщили белорусам неутешительный прогноз на конец июня 2025: «В Польше жара +40, в Беларуси — до +20».