Появились смелые прогнозы по ключевой ставке в 2025 году

«Оптимальным для экономики сейчас был бы уровень ставки в 12−15%. В таком диапазоне бизнес сможет не только обслуживать кредиты, но и вкладываться в развитие — модернизацию производств и долгосрочные проекты. Конечно, многое зависит от конкретной отрасли, но этот ориентир можно считать базовым», — пояснил «Известиям» Катырин.