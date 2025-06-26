Появились смелые прогнозы по ключевой ставке в 2025 году

Сергей Катырин видит в снижении ключевой ставки позитивный сигнал.
Снижение ключевой ставки Банком России до 15% — позитивный шаг, но важно, чтобы это стало частью последовательной стратегии по улучшению условий для бизнеса. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.
«Оптимальным для экономики сейчас был бы уровень ставки в 12−15%. В таком диапазоне бизнес сможет не только обслуживать кредиты, но и вкладываться в развитие — модернизацию производств и долгосрочные проекты. Конечно, многое зависит от конкретной отрасли, но этот ориентир можно считать базовым», — пояснил «Известиям» Катырин.
Эксперты отмечают, что снижение ставки экономически обосновано. По данным доцента РЭУ им. Плеханова Татьяны Белянчиковой, майские данные показали замедление инфляции, и для сохранения баланса денежно-кредитной политики снижение ставки необходимо. Если тенденция сохранится, то ставка может опуститься даже до 15−16%, что будет соответствовать новой экономической реальности, считает экономист.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России возрастает на фоне замедления инфляции. Ожидается, что по итогам текущего года инфляция составит около 7%.