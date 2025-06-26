Названы города, где взлетели цены на жилье, несмотря на отмену льготной ипотеки

Отмечается, что сильнее всего новостройки подорожали в Казани. В июне 2025 года средняя цена здесь достигла отметки 210,1 тыс. рублей за квадратный метр. На втором месте по ценовой динамике год Омск — средняя цена в новостройках составила 152,1 тыс. рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров среди миллионников по годовому росту цен Челябинск. В июне 2025 года средняя цена жилья в новостройках достигла отметки 133,1 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 19,5%.