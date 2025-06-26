Назван срок восстановления плотины Каховской ГЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановление плотины Каховского водохранилища займет более года. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, ремонтные работы могут длиться свыше одного года, даже при условии отсутствия обстрелов со стороны украинских военных. Кроме того, по оценкам экологов, наполнение водохранилища после восстановления потребует еще около восьми месяцев.
Каховская ГЭС была разрушена 6 июня 2023 года. Разрушение Каховской ГЭС все еще дает о себе знать до сих пор.