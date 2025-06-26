Перед закрытием обновлен тариф на теплоход из Омска в Большеречье

Для названного маршрута установлен тариф в 29,42 рубля за пассажиро-километр. Стоит отметить, что новый тариф значительно ниже прошлогоднего: в сезоне 2024 года речь шла о 40,87 рубля. Впрочем, стоит отметить, что данный тариф снижается уже не первый год.