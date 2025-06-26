Перед закрытием обновлен тариф на теплоход из Омска в Большеречье

В минувшую среду, 25 июня 2025 года, обнародован приказ Региональной энергетической комиссии об установке новых тарифов для перевозок по двум маршрутам теплохода, закрепленным за Сергеем Сандуловым. В частности, речь идет об обновлении параметров для рейса Омск — Большеречье, об отмене которого в 2026 году стало известно ранее.
Для названного маршрута установлен тариф в 29,42 рубля за пассажиро-километр. Стоит отметить, что новый тариф значительно ниже прошлогоднего: в сезоне 2024 года речь шла о 40,87 рубля. Впрочем, стоит отметить, что данный тариф снижается уже не первый год.
В свою очередь, параметры для маршрута «Центр — Зеленый берег», иначе именуемый дачным, скорректированы в сторону увеличения в сравнении с 2024 годом: 64,84 рубля вместо прежних 51,61 рубля.
Ранее стало известно, что Сергей Сандулов покинул пост генерального директора АО «Омский речной порт», оставшись его единственным учредителем.