Экономист Остапкович предрек дефицит фруктов в случае эскалации в Иране

«Нам поставляют из Ирана и Израиля в основном плодово-овощную продукцию, но не в критических размерах. Их можно заменить другим импортом, например, из Узбекистана, Таджикистана, Египта. Но я не думаю, что этот геополитический конфликт собьет экспортно-импортные отношения между Россией, Ираном и Израилем с точки зрения поставок плодово-овощной продукции», — сказал Остапкович.