Экономист Остапкович предрек дефицит фруктов в случае эскалации в Иране

Поставки плодово-овощной продукции из Ирана и Израиля в Россию не прекратятся из-за конфликта на Ближнем Востоке, дефицит может возникнуть лишь в случае обострения ситуации. Об этом aif.ru заявил глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Нам поставляют из Ирана и Израиля в основном плодово-овощную продукцию, но не в критических размерах. Их можно заменить другим импортом, например, из Узбекистана, Таджикистана, Египта. Но я не думаю, что этот геополитический конфликт собьет экспортно-импортные отношения между Россией, Ираном и Израилем с точки зрения поставок плодово-овощной продукции», — сказал Остапкович.
Экономист подчеркнул, что Иран и Израиль не наносили удары по местам производства овощей и фруктов.
«Я не думаю, что произойдет какой-то существенный сдвиг в поставках. Это немного переоцененный информационный повод. Ничего не будет, если только, конечно, конфликт не разовьется дальше и не перерастет во что-то более серьезное», — резюмировал собеседник aif.ru.
СМИ ранее писали, что в магазинах РФ на 15−25% выросли цены на иранскую вишню и черешню, а также на салаты, сельдерей и абрикосы.