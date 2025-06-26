Двигатели для самолётов «Суперджет-100» начнут производить круглосуточно

На производственной площадке «ОДК-Сатурн» в Рыбинске, которая входит в состав Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха, запущено в эксплуатацию инновационное гибридное лазерно-эрозионное оборудование отечественного производства, не имеющее аналогов в России. Эти станки предназначены для производства лопаток турбин новейшего авиационного двигателя ПД-8, устанавливаемого на производимые в Комсомольске-на-Амуре самолёты «Суперджет-100», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».