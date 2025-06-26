Двигатели для самолётов «Суперджет-100» начнут производить круглосуточно

На производственной площадке «ОДК-Сатурн» в Рыбинске, которая входит в состав Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха, запущено в эксплуатацию инновационное гибридное лазерно-эрозионное оборудование отечественного производства, не имеющее аналогов в России. Эти станки предназначены для производства лопаток турбин новейшего авиационного двигателя ПД-8, устанавливаемого на производимые в Комсомольске-на-Амуре самолёты «Суперджет-100», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Станки позволяют выполнять два вида обработки: лазерную и электроэрозионную, за одну операцию. Ранее в России обработка отверстий малых диаметров в лопатках турбин с помощью электроэрозии вращающимся электродом выполнялась только на импортном оборудовании, а лазерная обработка по керамическому покрытию практически не применялась.
На предприятии уже установлены четыре современных станка, три из которых уже используются в производстве. В ближайшее время планируется поставка ещё четырёх установок.
— Работа станков организована фактически в круглосуточном режиме. Лопатки турбин авиационных двигателей подвергаются воздействию высоких температур, поэтому для повышения их жаростойкости, помимо нанесения защитного керамического покрытия, в них создают отверстия малого диаметра. Эти отверстия создают эффект «плёночного охлаждения», который дополнительно защищает лопатку от воздействия горячего газового потока, создаваемого в авиационном двигателе, — рассказал главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.
Российская гибридная лазерно-эрозионная установка позволяет автоматически создавать в сопловых и рабочих лопатках турбин перфорационные отверстия с заданными параметрами.
Функция предварительной лазерной обработки удаляет с поверхности лопатки защитное керамическое покрытие, после чего отверстия прожигаются методом электроэрозионного фрезерования. Этот метод основан на «вырывании» частиц материала с поверхности лопатки под действием импульса электрического разряда. Поставка отечественного оборудования осуществляется в рамках программы технического перевооружения предприятий.