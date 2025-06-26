В России предложили ограничить наценку на некоторые продукты: подробности

Максимально допустимая наценка на продукты первой необходимости должна составлять не более 15%, заявил председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.
«Наше предложение — 15% максимальная торговая наценка на первую закупку по перечню продуктов питания, которые люди покупают каждый день», — сказал собеседник агентства.
Парламентарий также предложил сократить ставку НДС на продовольственные товары с текущих 10% до 5%. По его словам, такие послабления будут способствовать сдерживанию роста потребительских цен.
Миронов также подчеркнул, что для эффективного сдерживания инфляции требуется постепенное снижение ключевой ставки Банком России.
Ранее экономист Илья Федоров предположил, что Банк России может принять решение о дальнейшем снижении ключевой ставки.