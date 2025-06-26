Полностью цифровую ж/д станцию запустят в Челябинске в 2026 году

Для этого разработаны 25 программно-аппаратных комплексов и 14 автоматизированных систем. Их задачами будет управлять маневровыми локомотивами и сортировочным процессом (включая сцепку и расцепку вагонов), а также контролировать техническое состояние подвижного состава. До конца этого года на станции пройдут испытания 23 системы и будут достроены 12 объектов.