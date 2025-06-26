Полностью цифровую ж/д станцию запустят в Челябинске в 2026 году

Первую полностью цифровую железнодорожную станцию запустят в Челябинской области в 2026 году. Об этом глава РЖД Олег Белозёров сообщил на заседании научно-технического совета, посвящённого реализации проекта. Информация от этом появилась в Telegram-канале компании.
Пилотной площадкой проекта стала станция Челябинск — Главный. Здесь завершают ряд работ перед тем, как ввести уникальную систему в эксплуатацию.
«Цифровая железнодорожная станция — это комплекс цифровых решений для организации работы сортировочной станции. Их внедрение позволит автоматизировать и роботизировать две трети работ, которые сегодня выполняют сотрудники станции», — сообщили в компании.
Для этого разработаны 25 программно-аппаратных комплексов и 14 автоматизированных систем. Их задачами будет управлять маневровыми локомотивами и сортировочным процессом (включая сцепку и расцепку вагонов), а также контролировать техническое состояние подвижного состава. До конца этого года на станции пройдут испытания 23 системы и будут достроены 12 объектов.
В компании отметили, что человека из цифровых процессов исключать не собираются. Сотрудники будут контролировать ход работ.