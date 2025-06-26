Долги по зарплате в России в мае 2025 года достигли ₽1,66 млрд

По данным Росстата, опубликованным 25 июня 2025 года, объем непогашенных долгов по зарплате в России к окончанию мая 2025 года достиг 1 млрд 662,3 млн рублей.
За предшествующий месяц сумма обязательств прибавила 180,4 млн рублей, что соответствует росту на 12,2%. В сопоставлении с маем 2024 года задолженность перед работниками возросла на 1 млрд 166,7 млн рублей, увеличившись в 3,4 раза.
Стоит отметить, что с января текущего года Росстат скорректировал подход к оценке просроченной заработной платы. Актуальная информация теперь охватывает структуры всех отраслей экономики (исключая малый бизнес) и фиксируется по состоянию на последний день месяца. Прежде сведения публиковались на первое число и формировались на основе узкого перечня компаний.
Основная масса долгов (1 млрд 661,2 млн рублей на конец мая) обусловлена нехваткой у организаций собственных финансовых ресурсов. За месяц эта составляющая приросла на 12,1%.
На конец отчетного периода задолженность федерального и региональных бюджетов перед наемными лицами отсутствовала. Непогашенные обязательства муниципальных бюджетов составили 1,1 млн рублей, тогда как месяцем ранее они равнялись 0,2 млн рублей.
Наибольшая доля долгов перед персоналом распределилась по следующим отраслям: строительство — 46,8%; обрабатывающие производства — 11,5%; водоснабжение, водоотведение, сбор, утилизация отходов и ликвидация загрязнений — 9,3%; операции с недвижимостью — 7,6%; транспорт и складское хозяйство — 6,5%.
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