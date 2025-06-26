Долги по зарплате в России в мае 2025 года достигли ₽1,66 млрд

Стоит отметить, что с января текущего года Росстат скорректировал подход к оценке просроченной заработной платы. Актуальная информация теперь охватывает структуры всех отраслей экономики (исключая малый бизнес) и фиксируется по состоянию на последний день месяца. Прежде сведения публиковались на первое число и формировались на основе узкого перечня компаний.