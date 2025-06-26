Bloomberg сообщил о готовности России принять важное решение по нефти

Ранее, 20 июня, президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом подчеркнул важность деполитизированного подхода к регулированию нефтяного рынка и отметил устойчивое сотрудничество России с ОПЕК+. Во время встречи они также обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и подготовленность к потенциальной турбулентности, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке и возможной блокадой Ормузского пролива, через который проходит 25% мировых поставок нефти. В ходе разговора генсек ОПЕК выразил восхищение Путиным и заявил о дружеских отношениях Кувейта с Россией.