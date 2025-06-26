Остапкович объяснил, ждать ли резкого роста цен на иранские фрукты в РФ

Дефицита и резкого роста цен на иранские фрукты и овощи в России в связи с конфликтом на Ближнем Востоке не ожидается, заявил aif.ru глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Ничего не будет, если конфликт не разовьется дальше. Но, похоже, что все ложится на круги своя. Почему я так утверждаю? Главный индикатор движения товаров и услуг из аравийских стран — это цена нефти. Цена нефти поднялась, когда началась эскалация конфликта, а сейчас она легла в свой довоенный тренд, пошла в сторону снижения до $68 за баррель. Если уж нефть ложится в стандартную динамику, то, поверьте, клубника, еще какие-то фрукты тоже лягут в нормальный тренд. Если не будет обострения, все пройдет нормально», — сказал Остапкович.
Также он отметил, что цены на овощи и фрукты формируют отечественный рынок и большой дефицит.
«У нас возникла проблема с крымскими фруктами, черешней (из-за весенних заморозков — ред.). Но мы покроем это за счет импорта, это не та ситуация, которая может фундаментально ударить по инфляции», — резюмировал экономист.
Ранее СМИ писали, что в магазинах РФ на 15−25% выросли цены на иранскую вишню и черешню, а также на салаты, сельдерей и абрикосы.