Остапкович объяснил, ждать ли резкого роста цен на иранские фрукты в РФ

«Ничего не будет, если конфликт не разовьется дальше. Но, похоже, что все ложится на круги своя. Почему я так утверждаю? Главный индикатор движения товаров и услуг из аравийских стран — это цена нефти. Цена нефти поднялась, когда началась эскалация конфликта, а сейчас она легла в свой довоенный тренд, пошла в сторону снижения до $68 за баррель. Если уж нефть ложится в стандартную динамику, то, поверьте, клубника, еще какие-то фрукты тоже лягут в нормальный тренд. Если не будет обострения, все пройдет нормально», — сказал Остапкович.