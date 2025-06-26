Какие специалисты в Крыму на вес золота

«Для этого президент и поставил задачу, чтобы у нас базовые кафедры вузов были уже на предприятиях, тогда это дает возможность получить практические навыки… Важно соединить теорию и практику, тогда это будет уже высококвалифицированный специалист. Но здесь нужна связь вуза и предприятия», — подчеркнул он.