Какие специалисты в Крыму на вес золота

«Сегодня не готовят сантехников, кровельщиков, крановщиков в наших колледжах, которые нужны. А электрогазосварщики и те, кто умеет варить аргоном, — это вообще на вес золота. Стройки испытывают большую проблему», — сказал Полищук.
По его словам, сейчас возрастная линейка таких специалистов — 50−60 лет, «и если они уйдут, то у предприятий будут сложности».
При этом, по его словам, для выпускников инженерных специальностей, которые сейчас в моде, в Крыму, наоборот, не хватает рабочих мест. А инженеров востребованных профессий, по его словам, не хватает.
Полищук отметил, что и в Республике Крым, и в Севастополе есть хорошие вузы, способные выпускать достойных специалистов, но напомнил, что задача учебных заведений дать рынку таких работников, «которых не придется дополнительно доучивать».
«Для этого президент и поставил задачу, чтобы у нас базовые кафедры вузов были уже на предприятиях, тогда это дает возможность получить практические навыки… Важно соединить теорию и практику, тогда это будет уже высококвалифицированный специалист. Но здесь нужна связь вуза и предприятия», — подчеркнул он.
В Крыму, как и во всей России, 20 июня стартовала приемная кампания в вузы и средние специальные учебные заведения. В Крыму и Севастополе при поступлении в вузы выпускники стали чаще подавать документы на инженерные и технические специальности.