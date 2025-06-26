Стала известна судьба цен на кофе до конца 2025 года

Цены на кофе начали свое снижение после резкого взлета в прошлом году. Ожидается, что до конца 2025 года падение может составить 10−20%, сообщает РИА Новости.
На сегодняшний день, согласно сведениям биржи ICE, стоимость арабики на текущей неделе снизилась почти на 5% и составила 6856 долларов за тонну. Это самый низкий показатель с конца 2024 года.
Сорт робуста также продемонстрировал снижение — на 5,63%. Теперь на бирже он торгуется по 3634 доллара за тонну. Такой цены не было с мая прошлого года.
На падение цен повлияла благоприятная погода в Бразилии и других странах-поставщиках этого продукта. Кроме того, из-за резкого роста цены на кофе в 2024 году его доступность в мире снизилась, что повлекло за собой падение спроса.
По мнению экспертов рынка, стоимость кофе продолжит снижение. И к концу этого года уменьшение может составить 10 и даже 20%. Цены могут составить за арабику и робусту меньше 6000 и 3000 долларов за тонну соответственно.