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На Дону работу мусорного полигона суд приостановил на 60 суток

Речь о том самом полигоне, где хранился анапский мазутный песок.

Арбитражный суд Ростовской области приостановил работу компании ООО «Южный город» из-за систематических нарушений. Об этом сообщает Южное управление Росприроднадзора.

Решение принято после проверки полигона в Семикаракорском районе — того самого, на котором хранился завезённый из Анапы замазученный песок.

Как установили надзорные органы, предприятие не соблюдало правила обращения с отходами. В частности, жидкие отходы четвёртого класса опасности сбрасывались в обычный котлован без специальной изоляции. Это создавало серьёзную угрозу для окружающей среды.

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о приостановке работы компании на 60 суток. Дальнейшие меры будут зависеть от устранения нарушений.

Ранее стало известно, что мазутный песок, завезённый в Ростовскую область для утилизации, отправили обратно в Краснодарский край. С донской земли вывезли всю загрязнённую почву.