На Дону работу мусорного полигона суд приостановил на 60 суток

Арбитражный суд Ростовской области приостановил работу компании ООО «Южный город» из-за систематических нарушений. Об этом сообщает Южное управление Росприроднадзора.
Решение принято после проверки полигона в Семикаракорском районе — того самого, на котором хранился завезённый из Анапы замазученный песок.
Как установили надзорные органы, предприятие не соблюдало правила обращения с отходами. В частности, жидкие отходы четвёртого класса опасности сбрасывались в обычный котлован без специальной изоляции. Это создавало серьёзную угрозу для окружающей среды.
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о приостановке работы компании на 60 суток. Дальнейшие меры будут зависеть от устранения нарушений.
Ранее стало известно, что мазутный песок, завезённый в Ростовскую область для утилизации, отправили обратно в Краснодарский край. С донской земли вывезли всю загрязнённую почву.