Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отклонил жалобу бывших владельцев активов концерна «Покровский»

Имущество концерна «Покровский» на 12 млрд рублей отошло государству.

Источник: Комсомольская правда

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение об изъятии в пользу РФ имущества концерна «Покровский» стоимостью около 12 млрд рублей.

Напомним, в феврале 2024 года Каневской райсуд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял акции и доли ряда хозяйствующих субъектов, входящих в концерн «Покровский».

В настоящее время в судах различных инстанций рассматриваются еще три гражданских дела, ответчиками по которым являются основатели концерна, Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, а также другие лица. Все эти процессы связаны с предполагаемыми нарушениями антикоррупционного законодательства Андреем Коровайко в период его работы в аппарате полномочного представителя президента России в ЮФО. По версии Генпрокуратуры, он мог использовать свое служебное положение для незаконного приобретения активов в Ростовской области и Краснодарском крае.

Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов объявлены в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Несколько сотрудников концерна являются подсудимыми по этому делу в Преображенском суде Москвы.