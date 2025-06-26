Суд отклонил жалобу бывших владельцев активов концерна «Покровский»

Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение об изъятии в пользу РФ имущества концерна «Покровский» стоимостью около 12 млрд рублей.
Напомним, в феврале 2024 года Каневской райсуд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял акции и доли ряда хозяйствующих субъектов, входящих в концерн «Покровский».
В настоящее время в судах различных инстанций рассматриваются еще три гражданских дела, ответчиками по которым являются основатели концерна, Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, а также другие лица. Все эти процессы связаны с предполагаемыми нарушениями антикоррупционного законодательства Андреем Коровайко в период его работы в аппарате полномочного представителя президента России в ЮФО. По версии Генпрокуратуры, он мог использовать свое служебное положение для незаконного приобретения активов в Ростовской области и Краснодарском крае.
Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов объявлены в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Несколько сотрудников концерна являются подсудимыми по этому делу в Преображенском суде Москвы.