Суд отклонил жалобу бывших владельцев активов концерна «Покровский»

В настоящее время в судах различных инстанций рассматриваются еще три гражданских дела, ответчиками по которым являются основатели концерна, Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, а также другие лица. Все эти процессы связаны с предполагаемыми нарушениями антикоррупционного законодательства Андреем Коровайко в период его работы в аппарате полномочного представителя президента России в ЮФО. По версии Генпрокуратуры, он мог использовать свое служебное положение для незаконного приобретения активов в Ростовской области и Краснодарском крае.