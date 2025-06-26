Роспотребнадзор нашёл крахмал в новосибирской «Краковской» колбасе

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области начало внеплановую проверку местного производителя мясной продукции после инцидента в Липецке. Поводом стало изъятие из продажи в магазинах сети «Маяк» партии колбасы «Краковская», произведённой ООО «Сибирские мясные продукты».
В ходе лабораторных исследований в продукции обнаружен крахмал, использование которого не соответствует требованиям технических регламентов для данного вида колбасных изделий.
«Материалы направлены в прокуратуру Новосибирской области для решения вопроса о согласовании внеплановой проверки ООО “Сибирские мясные продукты”», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Ситуация находится на контроле Управления.