Роспотребнадзор нашёл крахмал в новосибирской «Краковской» колбасе

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области начало внеплановую проверку местного производителя мясной продукции после инцидента в Липецке. Поводом стало изъятие из продажи в магазинах сети «Маяк» партии колбасы «Краковская», произведённой ООО «Сибирские мясные продукты».