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Роспотребнадзор нашёл крахмал в новосибирской «Краковской» колбасе

Ситуация находится на контроле Управления.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области начало внеплановую проверку местного производителя мясной продукции после инцидента в Липецке. Поводом стало изъятие из продажи в магазинах сети «Маяк» партии колбасы «Краковская», произведённой ООО «Сибирские мясные продукты».

В ходе лабораторных исследований в продукции обнаружен крахмал, использование которого не соответствует требованиям технических регламентов для данного вида колбасных изделий.

«Материалы направлены в прокуратуру Новосибирской области для решения вопроса о согласовании внеплановой проверки ООО “Сибирские мясные продукты”», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Ситуация находится на контроле Управления.