Горнодобывающая отрасль: сколько специалистов потребуется Узбекистану к 2030 году

ТАШКЕНТ, 26 июня — Sputnik. Узбекистану потребуется 13 тыс. специалистов для горнодобывающей отрасли к 2030 году. Об этом сообщил ректор Университета геологических наук Азам Кадирходжаев на форуме MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте.
По его словам, в условиях роста интереса к критически важным минералам и расширения минеральной базы, потребность в квалифицированных кадрах будет стремительно увеличиваться.
«По нашим прогнозам, до 2030 года отрасли потребуется около 13 тысяч специалистов — в основном в геологии, горном деле и металлургии», — отметил он.
Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.
Важность подготовки квалифицированных кадров возрастает в контексте того, что Узбекистан к 2030 году планирует утроить добычу урана и построить 15 обогатительных фабрик.
Об этом на полях форума рассказал замминистра геологии и горно-металлургической промышленности республики Урал Юсупов.
Согласно стратегии развития отрасли, в стране планируют довести объем добычи угля до 20 млн тонн к 2030 году. Также к этому сроку добыча золота вырастет в 1,5 раза, серебра — в 3 раза, меди — в 2 раза, а урана — в 3 раза.
«В 2025 году мы планируем выставить на аукционы почти 400 месторождений. На 15 из них будут построены обогатительные фабрики», — отметил Юсупов.