Горнодобывающая отрасль: сколько специалистов потребуется Узбекистану к 2030 году

Для этого университет запускает новые образовательные инициативы. Уже с 2025/26 учебного года стартует совместная программа с Китайским университетом геологических наук. В ее рамках откроют Школу элитных инженеров совместно с Узбекским комбинатом технологических металлов (ТМК), где студенты смогут обучаться как в Узбекистане, так и в Китае по всем ключевым направлениям отрасли.