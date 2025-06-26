Парадоксы российского рынка труда: работодатели говорят о дефиците, но сокращают предложения

На фоне снижения деловой активности и роста экономической осторожности работодатели в России все чаще говорят о кадровом голоде. Но при этом сами же сокращают количество открытых позиций. Получается парадокс: людей не хватает, но и новых рабочих мест — меньше. Особенно напряженно обстоят дела с рабочими профессиями в регионах с моноэкономикой и среди молодых специалистов, для которых траектория трудоустройства становится все более неопределенной. Работодатели требуют обязательный опыт, сотрудники — зарплату и развития, но рынок сжимается, как пружина перед выстрелом. Что это: кризис, перетекание найма в тень или смена модели занятости?