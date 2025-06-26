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Доллар и евро снова рухнули. Курсы валют на 26 июня

На четверг, 26 июня, Национальный банк Беларуси установил курсы валют.

Источник: Смартпресс

1 доллар США — 2,9682 рубля (-0,28% по сравнению с 25 июня);

1 евро — 3,4434 рубля (-0,30%);

100 российских рублей — 3,7756 рубля (+0,16%);

10 китайских юаней — 4,1226 рубля (-0,52%);

10 польских злотых — 8,1074 рубля (-0,04%).