Доллар и евро снова рухнули. Курсы валют на 26 июня

1 доллар США — 2,9682 рубля (-0,28% по сравнению с 25 июня);
1 евро — 3,4434 рубля (-0,30%);
100 российских рублей — 3,7756 рубля (+0,16%);
10 китайских юаней — 4,1226 рубля (-0,52%);
10 польских злотых — 8,1074 рубля (-0,04%).
На четверг, 26 июня, Национальный банк Беларуси установил курсы валют.
1 доллар США — 2,9682 рубля (-0,28% по сравнению с 25 июня);
1 евро — 3,4434 рубля (-0,30%);
100 российских рублей — 3,7756 рубля (+0,16%);
10 китайских юаней — 4,1226 рубля (-0,52%);
10 польских злотых — 8,1074 рубля (-0,04%).