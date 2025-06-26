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Центробанк заказал бронестойкую пленку на окна для офисов на юге России

Озадачиться защитой своих офисов от взрывов и других криминальных инцидентов решил Банк России.

Озадачиться защитой своих офисов от взрывов и других криминальных инцидентов решил Банк России. Главное финансовое ведомство страны намерено обклеить офисы своих подразделений в южных городах специальной бронестойкой пленкой.

Как стало известно «МК», речь идет о подразделениях ЦБ в Краснодаре и Волгограде. В Краснодаре работы на пяти офисных объектах Южного главного управления Центробанка были запланированы еще весной, сейчас же дошла очередь и до волгоградского офиса. Требования к пленке, которая будет наноситься на стекла с внутренней стороны, достаточно строгие. Она должна иметь толщину 300 микрометров (0,3 миллиметра), иметь класс защиты Р2а. Это значит, что стекло способно выдержать три удара шаром весом 4,11 кг с трехметровой высоты. Зазор от рамы не должен превышать 3 мм. Начальная цена заявки на защиту волгоградского офиса составляет 2,7 млн рублей.

Предполагается, что подобные меры помогут защитить финансовые учреждения от повреждений при взрывах — например, в случае атаки беспилотников.