Центробанк заказал бронестойкую пленку на окна для офисов на юге России

Как стало известно «МК», речь идет о подразделениях ЦБ в Краснодаре и Волгограде. В Краснодаре работы на пяти офисных объектах Южного главного управления Центробанка были запланированы еще весной, сейчас же дошла очередь и до волгоградского офиса. Требования к пленке, которая будет наноситься на стекла с внутренней стороны, достаточно строгие. Она должна иметь толщину 300 микрометров (0,3 миллиметра), иметь класс защиты Р2а. Это значит, что стекло способно выдержать три удара шаром весом 4,11 кг с трехметровой высоты. Зазор от рамы не должен превышать 3 мм. Начальная цена заявки на защиту волгоградского офиса составляет 2,7 млн рублей.