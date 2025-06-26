В Новосибирске УФАС проверит цены в аэропорту из-за жалоб

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) намерено провести проверку цен на товары и услуги в международном аэропорту Толмачёво. Об этом сообщили в региональном управлении ФАС.
Как уточняется в сообщении ведомства, внимание будет уделено объектам торговли и общественного питания, располагающимся в стерильной зоне и при наличии признаков занимающим доминирующее положение на рынке.
Ранее, в июне, глава ФАС России Максим Шаскольский заявил, что ведомство ведёт работу с рядом аэропортов, на которые поступают жалобы от пассажиров — в том числе по поводу завышенной стоимости питьевой воды.
По словам представителей службы, совместно с операторами кафе и ресторанов уже прорабатываются меры, которые должны обеспечить более доступные цены на еду, напитки и другие услуги для пассажиров.