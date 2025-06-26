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Волгоградские предпенсионеры могут рассчитывать на социальные льготы

Справку о статусе предпенсионера можно заказать на портале «Госуслуги» или в Соцфонде, если до выхода на страховую пенсию осталось меньше 5 лет.

Предпенсионеры могут рассчитывать на различные льготы от государства, сообщили в Соцфонде РФ.

На федеральном уровне таких граждан могут освободить от земельного и имущественного налога на один объект, предоставить два рабочих дня для прохождения диспансеризации в поликлинике, повысить пособие по безработице при постановке на учет в центре занятости в течение 1 года.

Также предпенсионеры могут рассчитывать на льготы от региона. К ним относятся бесплатный проезд на общественном транспорте или скидки на лекарства и оплату коммунальных услуг, освобождение от транспортного налога.