Волгоградские предпенсионеры могут рассчитывать на социальные льготы

Предпенсионеры могут рассчитывать на различные льготы от государства, сообщили в Соцфонде РФ.
На федеральном уровне таких граждан могут освободить от земельного и имущественного налога на один объект, предоставить два рабочих дня для прохождения диспансеризации в поликлинике, повысить пособие по безработице при постановке на учет в центре занятости в течение 1 года.
Также предпенсионеры могут рассчитывать на льготы от региона. К ним относятся бесплатный проезд на общественном транспорте или скидки на лекарства и оплату коммунальных услуг, освобождение от транспортного налога.