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Почти 30 новых автобусов с валидаторами закупят для Приморья

Транспортный парк обновят сразу в четырёх муниципалитетах края, включая столицу региона.

Источник: PrimaMedia.ru

Правительство Приморского края закупит 27 новых автобусов на сумму около 400 миллионов рублей. Техника предназначена для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок, отмечается в контракте. Аукционная документация размещена на официальном портале государственных закупок. Согласно условиям тендера, новые автобусы будут распределены между четырьмя территориями: Владивостоком, Уссурийским и Лесозаводским городскими округами, а также Черниговским муниципальным округом, сообщает ИА PrimaMedia.

Все автобусы должны быть новыми, без истории эксплуатации, восстановлений или использования бывших в употреблении запчастей. В каждом из них будет минимум два запасных лобовых стекла, а также оборудование для безналичной оплаты проезда — терминалы и валидаторы, синхронизированные в единой системе.

Машины должны соответствовать экологическому стандарту «Евро-5». Они будут оснащены дизельными двигателями, автоматической коробкой передач, системой кондиционирования и откидной аппарелью для маломобильных пассажиров. Цвет кузова — синий (RAL 5015), как и у остального городского транспорта.

Поставку автобусов разделят на два этапа. Первые 12 машин должны быть переданы заказчику до 30 октября 2025 года. Оставшиеся три автобуса — до 31 января 2026 года.

Больше всего — 15 единиц — получит Владивосток. В Уссурийском городском округе автопарк пополнится пятью машинами, Лесозаводск получит шесть, а в Черниговском муниципальном округе появится один новый автобус.

Изначальная стоимость контракта составляла 484 миллиона рублей. В торгах участвовали три компании: две из них предложили 399 и 448 млн рублей соответственно, а победителем стала организация, снизившая цену до 397 млн рублей.

Ранее мы писали, что автопарк Владивостока был пополнен 24 автобусами, произведёнными на белорусском заводе МАЗ.