Почти 30 новых автобусов с валидаторами закупят для Приморья

Все автобусы должны быть новыми, без истории эксплуатации, восстановлений или использования бывших в употреблении запчастей. В каждом из них будет минимум два запасных лобовых стекла, а также оборудование для безналичной оплаты проезда — терминалы и валидаторы, синхронизированные в единой системе.