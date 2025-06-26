ФАС выдала Wildberries предостережение из-за новых требований к продавцам

Пресс-служба Wildberries, в свою очередь, выпустила комментарий, в котором заявила, что открытие счета в собственном банке необходимо для проверки новых продавцов, а для работы он может использовать расчетный счет в любом российском банке. В компании также отметили, что продавец имеет право закрыть расчетный счет в «Вайлдберриз банке» сразу после регистрации, пишет Смотрим.