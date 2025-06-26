Более 732 тысяч абитуриентов подали заявки на поступление в вузы Узбекистана

По данным Агентства по оценке знаний, общее число зарегистрированных заявителей составило 732 411 человек.
Наибольшее количество абитуриентов — 644 027 — выбрали узбекский язык обучения. На русском языке планируют обучаться 71 476 человек, на каракалпакском — 14 959, ещё 1 949 указали другие языки.
Среди поступающих — 346 299 юношей и 386 112 девушек.
Вступительные тесты в вузы пройдут в июле-августе, а результаты будут публиковаться уже на следующий день после экзамена. Такой подход позволит сократить период ожидания и оперативно планировать дальнейшие шаги.
После завершения всех экзаменов у абитуриентов будет 15 дней, чтобы вновь зайти на портал my.uzbmb.uz, выбрать конкретный вуз, направление бакалавриата и форму обучения: очная, вечерняя или онлайн.