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Более 732 тысяч абитуриентов подали заявки на поступление в вузы Узбекистана

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июня). В Узбекистане завершилась онлайн-регистрация абитуриентов для поступления на программы бакалавриата на 2025−2026 учебный год.

По данным Агентства по оценке знаний, общее число зарегистрированных заявителей составило 732 411 человек.

Наибольшее количество абитуриентов — 644 027 — выбрали узбекский язык обучения. На русском языке планируют обучаться 71 476 человек, на каракалпакском — 14 959, ещё 1 949 указали другие языки.

Среди поступающих — 346 299 юношей и 386 112 девушек.

Вступительные тесты в вузы пройдут в июле-августе, а результаты будут публиковаться уже на следующий день после экзамена. Такой подход позволит сократить период ожидания и оперативно планировать дальнейшие шаги.

После завершения всех экзаменов у абитуриентов будет 15 дней, чтобы вновь зайти на портал my.uzbmb.uz, выбрать конкретный вуз, направление бакалавриата и форму обучения: очная, вечерняя или онлайн.