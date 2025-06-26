Социальные счета и вклады начнут действовать в России с 1 июля

Эксперт отметила, что один человек сможет оформить не более одного социального счета и одного социального вклада, причем в разных банках. При этом вклад ограничивается суммой в 50 000 рублей и открывается на срок в один год с возможностью автоматического продления еще на год. Все операции по таким продуктам будут осуществляться исключительно в рублях.