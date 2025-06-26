Российские банки готовы массово внедрить цифровой рубль осенью 2026 года

Подавляющее большинство российских банков продолжают технологическую подготовку к введению цифрового рубля и планируют полностью быть готовыми к его широкомасштабному использованию к сентябрю 2026 года. Такие данные получены РИА «Новости» в ходе опроса кредитных учреждений.
Накануне Банк России информировал о направлении в Государственную Думу ФС РФ предложений по корректировке законопроекта: датой массового перехода на цифровой рубль предлагается установить 1 сентября 2026 года. С этого момента финансовые организации обязаны предоставить клиентам функционал для проведения операций с цифровой национальной валютой.
Пионерами внедрения выступят крупнейшие банки РФ, на которых возложена задача обеспечения транзакций в новой форме рубля. Торговые предприятия с годовым оборотом свыше 120 млн рублей также обязаны подготовить инфраструктуру для приема цифровой валюты.
Прочие банки и бизнес с выручкой от 30 до 120 млн рублей получат годичный переходный период. Остальные финансовые институты и продавцы с оборотом менее 30 млн рублей должны интегрировать поддержку цифрового рубля до 1 сентября 2028 года. Мелкие торговые точки с выручкой ниже 5 млн рублей освобождаются от обязательного внедрения.
Оплата цифровыми рублями будет осуществляться через единый QR-код, оператором которого назначена Национальная система платежных карт (НСПК).
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