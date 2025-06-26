Российские банки готовы массово внедрить цифровой рубль осенью 2026 года

Прочие банки и бизнес с выручкой от 30 до 120 млн рублей получат годичный переходный период. Остальные финансовые институты и продавцы с оборотом менее 30 млн рублей должны интегрировать поддержку цифрового рубля до 1 сентября 2028 года. Мелкие торговые точки с выручкой ниже 5 млн рублей освобождаются от обязательного внедрения.