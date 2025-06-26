Россиянам рассказали, стоит ли ждать снижения цен на кофе

Мировые цены на кофе могут продолжить снижение и до конца 2025 года упасть еще на 10−20%. Такой прогноз дал эксперт инвестиционной компании Кирилл Селезнев в беседе с РИА Новости. Основным фактором возможного удешевления станет благоприятная ситуация с урожаем в Бразилии — крупнейшем производителе кофе.
По данным биржи ICE, стоимость арабики снизилась на 4,7%, достигнув минимального уровня с декабря 2024 года — 6856 долларов за тонну. Фьючерсы на робусту подешевели на 5,63% до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким показателем с мая 2024 года.
Аналитик объясняет текущее падение цен двумя основными причинами. Во-первых, бразильские производители сообщают о хороших перспективах урожая. Во-вторых, резкий рост стоимости кофе в прошлом году привел к снижению доступности продукта и замедлению спроса, особенно в странах с уязвимой экономикой. Эксперт допустил, что при сохранении благоприятных погодных условий цены могут продолжить снижение.
«Допускаем их снижение на 10−20% до конца года. Арабика может опуститься в цене ниже 6000 тысяч долларов за тонну, робуста может подешеветь до 3000 тысяч долларов и ниже», — отметил Селезнев.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил о стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке. Он пояснил, что остановка роста цен стала возможной благодаря расширению посевных площадей в текущем году.