Раскрыто, сколько компаний в РФ могут сократить сотрудникам зарплаты

В 41,4% случаев планируемые меры объясняются снижением доходности бизнеса и последующей оптимизацией издержек. Каждая четвертая компания (27,6%) внедряет автоматизацию процессов. В 17,7% ситуаций у работников сокращается объем задач, что может привести к уменьшению их заработка.