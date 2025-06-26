Раскрыто, сколько компаний в РФ могут сократить сотрудникам зарплаты

Одна из шести участвовавших в исследовании российских компаний (16,5%) рассматривает возможность снижения зарплат сотрудникам в период от одного месяца до года.
Таковы результаты опроса, с которыми ознакомилась «Газета.Ru». Часть респондентов (по 3,6%) намерены приступить к сокращению фонда оплаты труда уже в ближайший месяц или квартал.
Большинство организаций (56,7%) в первую очередь начнут сокращать вознаграждение рядовому персоналу. При этом 36,5% компаний планируют уменьшить доходы руководящего состава.
В 41,4% случаев планируемые меры объясняются снижением доходности бизнеса и последующей оптимизацией издержек. Каждая четвертая компания (27,6%) внедряет автоматизацию процессов. В 17,7% ситуаций у работников сокращается объем задач, что может привести к уменьшению их заработка.
Абсолютное большинство опрошенных компаний (93,3%) не снижали уровень зарплат в течение последних двух-трех лет.
Читайте также: Долги по зарплате в России в мае 2025 года достигли ₽1,66 млрд.