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Раскрыто, сколько компаний в РФ могут сократить сотрудникам зарплаты

Одна из шести участвовавших в исследовании российских компаний (16,5%) рассматривает возможность снижения зарплат сотрудникам в период от одного месяца до года.

Одна из шести участвовавших в исследовании российских компаний (16,5%) рассматривает возможность снижения зарплат сотрудникам в период от одного месяца до года.

Таковы результаты опроса, с которыми ознакомилась «Газета.Ru». Часть респондентов (по 3,6%) намерены приступить к сокращению фонда оплаты труда уже в ближайший месяц или квартал.

Большинство организаций (56,7%) в первую очередь начнут сокращать вознаграждение рядовому персоналу. При этом 36,5% компаний планируют уменьшить доходы руководящего состава.

В 41,4% случаев планируемые меры объясняются снижением доходности бизнеса и последующей оптимизацией издержек. Каждая четвертая компания (27,6%) внедряет автоматизацию процессов. В 17,7% ситуаций у работников сокращается объем задач, что может привести к уменьшению их заработка.

Абсолютное большинство опрошенных компаний (93,3%) не снижали уровень зарплат в течение последних двух-трех лет.

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