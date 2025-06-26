Москвичи с января подали 12 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки

«В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, с начала года поступило около 12 тыс. заявок», — отметил Петр Бирюков.