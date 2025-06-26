Москвичи с января подали 12 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки

«В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, с начала года поступило около 12 тыс. заявок», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что на 15% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ — таких заявлений поступило почти 5,7 тыс. Порядка 2,5 тыс. обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, и 2,3 тыс. москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.
«Около 1,4 тыс. жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке — по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос не несущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление», — пояснил Петр Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства жителей процесс предоставления услуги ежегодно усовершенствуется. Так, в апреле этого года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней.
Как отмечается, организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.