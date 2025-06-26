В поисках прибыли: у частных инвесторов вырос спрос на ипотеку с околонулевой ставкой

Также важно, что с юридической и финансовой точки зрения объект, купленный в ипотеку, проще перепродавать — добавляет Архангельская. В отличие от рассрочки, где процесс переуступки может сопровождаться рядом ограничений, ипотечный объект можно быстро реализовать на рынке. Особенно это актуально в условиях, когда руководители крупнейших банков страны прогнозируют снижение ключевой ставки до 15% в ближайшие 12−18 месяцев. Напомним, в ходе ПМЭФ-25 глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что концу года ключевая ставка может опуститься до 15−16%. Это создает потенциал для рефинансирования и выхода из сделки с большей прибылью.