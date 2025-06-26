Управляющий филиалом Сбера в Индии Иван Носов: Индия — один из передовых рынков мира

Если спросить обычного россиянина об Индии, он расскажет о сари, карри, может быть, о празднике красок холи. Сложно начать что-то покупать в стране, о которой ты имеешь такое представление. Но это точно так же работает и в обратную сторону. Мы думаем, что все знают, какая Россия продвинутая страна, что у нас тут хайвеи, электробусы, куча цифровых технологий, что мы расплачиваемся по биометрии. Но ни в Индии, ни в других странах об этом не знают. Поэтому, когда мы думаем про другие страны через призму своих традиционных представлений, мы должны понимать, что о нас думают так же. Наверное, это говорит о том, что и в Индии все не так, как думает большинство.