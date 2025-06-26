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Аттракцион «Пиратский корабль» построят в Волгограде китайцы

«Корабль» будет работать по принципу маятника, а на верхней точке пассажиров ждет эффект свободного полета.

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха к следующему лету отстроят аттракцион «Пиратский корабль».

На их производстве специализируется одна из китайских фабрик, которую посетил недавно директор волгоградского парка Андрей Еркин.

В России такие развлечения есть, например, в «Сочи Парке». «Пиратский корабль» будет работать по принципу маятника, а на верхней точке пассажиров ждет эффект свободного полета.

Волгоградцы, чьим мнением поинтересовалась администрация ЦПКиО, вспомнили — аттракцион похож на советские качели.