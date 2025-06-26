Казанцев предупредили о громких хлопках из-за испытаний на пороховом заводе

Ранее режим беспилотной опасности, объявленный 24 июня, впервые продержался почти сутки. 25 июня в период с 11:00 до 13:00 над Татарстаном сбили два беспилотника, а 24 июня — пять. Пострадавших и разрушений не было. В этот время в аэропортах Казани и Нижнекамска действовало ограничение на отправку и приемку гражданских самолетов. В результате в казанском аэропорту было задержано 10 рейсов на вылет и 13 на прилет.