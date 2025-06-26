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Казанцев предупредили о громких хлопках из-за испытаний на пороховом заводе

Их будут проводить до 18 часов.

Источник: Комсомольская правда

Казанцев предупредили о громких хлопках из-за испытаний на пороховом заводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

Горожане могут услышать громкие хлопки. Они связаны с плановыми испытаниями на пороховом заводе. Их будут проводить до 18 часов. Количество выстрелов не уточняется.

Ранее режим беспилотной опасности, объявленный 24 июня, впервые продержался почти сутки. 25 июня в период с 11:00 до 13:00 над Татарстаном сбили два беспилотника, а 24 июня — пять. Пострадавших и разрушений не было. В этот время в аэропортах Казани и Нижнекамска действовало ограничение на отправку и приемку гражданских самолетов. В результате в казанском аэропорту было задержано 10 рейсов на вылет и 13 на прилет.