Опасное сливочное масло нашли в Волгоградской области

В Волгограде сотрудники Россельхознадзора обнаружили партию сладко-сливочного масла с серьезными нарушениями прослеживаемости. Благодаря мониторингу системы «Меркурий», специалисты выявили несоответствия в ветеринарных документах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
На склад поступило 5 килограммов масла, выработанного предприятием Московской области. Согласно документам, сырьем служила сливочная масса от производителя из Калужской области. Однако глубокая проверка показала другую картину.
Оказалось, что эту сливочную массу изготовили с использованием не молочной продукции, а сухих белковых продуктов, сухого белка и концентрированного жира. Более того, в сопроводительных документах отсутствовала информация о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья.
Управление Россельхознадзора вынесло предостережение хозяйствующему субъекту, принявшему партию масла, о недопустимости нарушений обязательных требований. Производственный сертификат на данную продукцию аннулировали.