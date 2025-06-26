Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасное сливочное масло нашли в Волгоградской области

Россельхознадзор выявил некачественное масло с фальсификацией.

Источник: Freepik

В Волгограде сотрудники Россельхознадзора обнаружили партию сладко-сливочного масла с серьезными нарушениями прослеживаемости. Благодаря мониторингу системы «Меркурий», специалисты выявили несоответствия в ветеринарных документах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

На склад поступило 5 килограммов масла, выработанного предприятием Московской области. Согласно документам, сырьем служила сливочная масса от производителя из Калужской области. Однако глубокая проверка показала другую картину.

Оказалось, что эту сливочную массу изготовили с использованием не молочной продукции, а сухих белковых продуктов, сухого белка и концентрированного жира. Более того, в сопроводительных документах отсутствовала информация о ветеринарно-санитарной экспертизе сырья.

Управление Россельхознадзора вынесло предостережение хозяйствующему субъекту, принявшему партию масла, о недопустимости нарушений обязательных требований. Производственный сертификат на данную продукцию аннулировали.