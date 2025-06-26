Россиянам предсказали снижение зарплат: Кого в первую очередь коснётся урезка доходов

Эксперт Алла Старченко подчеркивает, что сокращение зарплат остается крайней мерой для бизнеса. Она напоминает о рекомендациях президента Владимира Путина переходить к экономике высоких зарплат, но отмечает, что в текущих условиях компании скорее будут оптимизировать штат, оставляя наиболее эффективных сотрудников с возможным повышением их доходов.