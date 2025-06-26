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Россиянам предсказали снижение зарплат: Кого в первую очередь коснётся урезка доходов

«Газета.Ru»: Некоторые компании начнут сокращать зарплаты в ближайшие месяцы.

Источник: Комсомольская правда

Каждая шестая российская компания (16,5%) рассматривает возможность сокращения зарплат сотрудникам в период от одного месяца до года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Согласно результатам опроса, 3,6% респондентов планируют начать сокращение оплаты труда уже в ближайший месяц, еще 3,6% — в течение трех месяцев. В большинстве случаев (56,7%) снижение зарплат затронет в первую очередь рядовых сотрудников, тогда как 36,5% компаний намерены урезать доходы топ-менеджеров.

Основными причинами таких мер компании называют падение выручки (41,4%), автоматизацию процессов (27,6%) и снижение объема задач у работников (17,7%). Примечательно, что 93,3% опрошенных организаций не прибегали к подобным мерам в последние 2−3 года.

Эксперт Алла Старченко подчеркивает, что сокращение зарплат остается крайней мерой для бизнеса. Она напоминает о рекомендациях президента Владимира Путина переходить к экономике высоких зарплат, но отмечает, что в текущих условиях компании скорее будут оптимизировать штат, оставляя наиболее эффективных сотрудников с возможным повышением их доходов.

Напомним, что президент Путин назвал недостаточным текущий уровень заработных плат в России и призвал их поднимать.