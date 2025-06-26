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Бензин в Волгоградской области подорожал за неделю

Волгоградстат снова зафиксировал рост цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю цены на бензин в Волгоградской области претерпели незначительные изменения. Согласно еженедельному мониторингу, большинство видов топлива подорожали, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.

Так, средняя стоимость дизельного топлива осталась на уровне 68,48 рублей за литр. Подорожание незначительное — на 0,2%. Бензин марки АИ-92 также изменился в цене на 0,2% и составляет 60,97 рублей за литр. Бензин марок АИ-98 и выше также остался без изменений — 85,25 рублей за литр.

В то же время, цена на самый популярный вид бензина — АИ-95 — поднялась до 64,00 рублей за литр. Подорожание составляет также около 0,2% по сравнению с предыдущей недельной регистрацией.