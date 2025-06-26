Бензин в Волгоградской области подорожал за неделю

Так, средняя стоимость дизельного топлива осталась на уровне 68,48 рублей за литр. Подорожание незначительное — на 0,2%. Бензин марки АИ-92 также изменился в цене на 0,2% и составляет 60,97 рублей за литр. Бензин марок АИ-98 и выше также остался без изменений — 85,25 рублей за литр.