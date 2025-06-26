Чиновники опровергают слухи о резком росте цен на жилье из-за перехода на новую систему оплаты

При этом, согласно указу президента, средства на эскроу-счетах не могут быть арестованы или списаны — они не подлежат принудительному взысканию и защищены законом. Еще один важный плюс — после нотариального оформления и регистрации договора гражданин может продать, подарить или завещать свою долю, даже если строительство ещё не завершено.