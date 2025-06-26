Чиновники опровергают слухи о резком росте цен на жилье из-за перехода на новую систему оплаты

В качестве причины указывается переход на новую систему оплаты — эскроу-счета, которые станут обязательными для всех строящихся объектов. Однако в Министерстве строительства официально опровергли эти слухи и подробно объяснили, почему рост цен — это миф.
Что такое эскроу и как это работает?
Эскроу — это новая, более безопасная форма сделки между застройщиком и покупателем. Если раньше деньги за ещё не построенное жильё напрямую поступали в распоряжение застройщика, то теперь они будут перечисляться на специальный счёт в банке, где хранятся до завершения строительства.
Застройщик не сможет использовать эти средства, пока не выполнит свои обязательства: построит дом и передаст жильё покупателю. Только после этого деньги переходят ему. Если же строительство не будет завершено, все средства возвращаются дольщику в полном объёме.
Почему это не приведёт к росту цен?
Главный страх, который распространяется в соцсетях — якобы застройщикам придётся брать дорогие кредиты, чтобы начать строительство, а это якобы увеличит себестоимость и, соответственно, цены на жильё. Но в реальности всё наоборот. Благодаря накоплению средств на эскроу-счетах, банки смогут предлагать застройщикам финансирование по более выгодным условиям, чем на свободном рынке.
Кроме того, с 1 июля 2025 года начнёт работу единая платформа «Прозрачное строительство», где будет собрана вся информация о застройщике, проектной документации, сроках строительства
Также застройщики смогут заранее планировать и финансировать свои проекты. Система эскроу создаст стабильную среду, в которой девелопер заранее знает, что средства будут доступны после выполнения обязательств — и может спокойнее планировать строительство.
Еще один важный момент — защищённость покупателей стимулирует росту спроса. Люди будут чувствовать себя увереннее, зная, что их деньги надёжно защищены. Это может привести к увеличению продаж, а значит — к большему обороту, что компенсирует любые дополнительные расходы девелопера.
При этом, согласно указу президента, средства на эскроу-счетах не могут быть арестованы или списаны — они не подлежат принудительному взысканию и защищены законом. Еще один важный плюс — после нотариального оформления и регистрации договора гражданин может продать, подарить или завещать свою долю, даже если строительство ещё не завершено.
С 1 июля 2025 года использование эскроу-счетов будет добровольным, но уже с 1 января 2026 года — обязательным для всех девелоперов, привлекающих средства от населения. Это полностью меняет подход к сделкам в сфере долевого строительства, делая их более честными, прозрачными и безопасными.
Таким образом, утверждения о резком росте цен — не более чем спекуляции. Наоборот, новая система направлена на защиту граждан, снижение рисков и укрепление доверия на рынке жилья. Эскроу — это не про удорожание, а про цивилизованный и прозрачный рынок.