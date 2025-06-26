Тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси

Документ вносит изменения в тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. В итоге размер фиксированных тарифов для физлиц (кроме индивидуальных предпринимателей) на отправку почтовой карточки увеличен до 0,86 белорусского рубля, письма или бандероли весом до 20 граммов — до 0,86 белрубя. А каждые последующие полные или неполные 20 граммов будут повышать стоимость еще на 7 копеек.