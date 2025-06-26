Тарифы на услуги «Белпочты» выросли в Беларуси

В Беларуси увеличились тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. Это регламентирует постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 43 от 18 июня 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Документ вносит изменения в тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. В итоге размер фиксированных тарифов для физлиц (кроме индивидуальных предпринимателей) на отправку почтовой карточки увеличен до 0,86 белорусского рубля, письма или бандероли весом до 20 граммов — до 0,86 белрубя. А каждые последующие полные или неполные 20 граммов будут повышать стоимость еще на 7 копеек.
И также выросли тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для юрлиц и ИП. Пересылка корреспонденции до 20 граммов в этом случае составит 0,72 белрубля, а каждый дополнительный вес будет прибавлять 6 копеек.
Постановление МАРТ вступило в силу после официального опубликования.
Ранее «Белпочта» объявила о важном изменении при оплате услуг с 1 июля 2025. Также «Белпочта» сказала, с чем связаны изменения при оплате услуг с 1 июля 2025.